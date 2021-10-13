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نيوكاسل يتطلع لحسم أولى صفقات الميركاتو الشتوي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
يتطلع نادي نيوكاسل للتعاقد مع لاعب جديد في خط الدفاع خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيوكاسل يبحث عن قلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى، ويوافق ناديه على رحيله في يناير/ كانون ثانٍ المقبل.

ووجد النادي الإنجليزي ضالته في الفرنسي كليمنت لينجليت، مدافع برشلونة، الذي بات مؤخرًا خارج حسابات المدرب رونالد كومان لصالح إريك جارسيا، ورونالد أراوخو.

وأشارت إلى أن نيوكاسل الذي بات أحد أقوى الأندية اقتصاديًا في العالم، عقب انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمار السعودي، يسعى للقيام باستثمار بسيط في الشتاء.

وسيكون الاستثمار الرئيسي للنادي الإنجليزي في الصيف المقبل، عقب الاستقرار على المدرب الذي سيقود مشروع نيوكاسل.

وأوضحت أن إدارة برشلونة لن تمانع في رحيل لينجليت بتكلفة منخفضة، بعد أن أصبح المدافع الرابع في الفريق، وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للنادي الكتالوني.

وقالت "سبورت" إن نادي روما الإيطالي سبق أن طلب التعاقد مع لينجليت في الصيف الماضي، لكن اللاعب اختار البقاء في برشلونة.

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