متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، التفاصيل المتعلقة بتوقيع عقود الشركة المصرية لنقل الكهرباء بـ271 مليون جنيه لتغذية محطات المونوريل بالشيخ زايد.





وقال "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "نشهد طفرة في وسائل المواصلات والطرق الجديدة والحديثة سواء والاتجاه إلى الحفاظ على البيئة من خلال استخدام أحدث طرق المواصلات ومواكبة أحدثها على مستوى العالم".



