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متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:53 ص
شيماء حسن
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، التفاصيل المتعلقة بتوقيع عقود الشركة المصرية لنقل الكهرباء بـ271 مليون جنيه لتغذية محطات المونوريل بالشيخ زايد.
وقال "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "نشهد طفرة في وسائل المواصلات والطرق الجديدة والحديثة سواء والاتجاه إلى الحفاظ على البيئة من خلال استخدام أحدث طرق المواصلات ومواكبة أحدثها على مستوى العالم".
وأشار إلى أن هذه العقود من اجل توفير الكابلات والألياف الضوئية لتغذية خط المحولات مخصصة فقط للتغذية الكهربائية على غرار محطات مترو الأنفاق والقطار الكهربي، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من خطة المحولات وتغذية الشبكة خلال 8 أشهر لتوصيل الطاقة له.