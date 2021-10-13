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علي جمعة يكشف عدد العناصر التكفيرية في مصر (فيديو)

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:39 ص
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
كساب احمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن عدد العناصر الإرهابية في مصر، كان لا يزيد عن 18 ألفًا في عام 1954 أثناء محاولتهم قتل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعدد سكان مصر في هذا الوقت كان 18 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن العناصر التكفيرية لا تمثل أكثر من 1 في الألف من المجتمع.

ولفت "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إلى أن بعض العناصر التكفيرية لا تعلم شيء عن الأفكار التي تعتنقها، ولكنهم معجبين بفكرة الجماعات الإرهابية، لأنهم يعتقدوا بأن هذه الجماعة "ناس بتوع ربنا" على حد تعبيره.

وأشار مفتي الديار المصرية الأسبق، إلى أن عدد العناصر الإرهابية في المجتمع المصري لم يتغير منذ مقتل "عبد الناصر"، حتى الآن، وعددهم لا يزيد عن 1 في الألف، معقبًا: "مش احنا 100 مليون، يبقى هما عددهم 100 ألف دلوقتي".

الكلمات المفتاحية

علي جمعة بوابة الفجر الفجر التكفيريين التاسعة

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