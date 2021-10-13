علي جمعة يكشف عدد العناصر التكفيرية في مصر (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن عدد العناصر الإرهابية في مصر، كان لا يزيد عن 18 ألفًا في عام 1954 أثناء محاولتهم قتل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وعدد سكان مصر في هذا الوقت كان 18 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن العناصر التكفيرية لا تمثل أكثر من 1 في الألف من المجتمع.





ولفت "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إلى أن بعض العناصر التكفيرية لا تعلم شيء عن الأفكار التي تعتنقها، ولكنهم معجبين بفكرة الجماعات الإرهابية، لأنهم يعتقدوا بأن هذه الجماعة "ناس بتوع ربنا" على حد تعبيره.



