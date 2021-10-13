"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)



وأشار إلى أنه لا يوجد علاقة بين الزلزال الذي وقع اليوم وبين زلزال 1992، موضحًا الفارق بين هذين الزلزالين، لافتًا إلى أنه لا علاقة بالهزة الأرضية التي حدثت اليوم والزلزال الشهير في نفس هذا اليوم من عام 1992.



وأضاف أن زلزال 1992 وقع داخل الأراضي المصرية في جنوب القاهرة وشمال الفيوم، أما زلزال اليوم فوقع في جزيرة كريت خارج الجمهورية المصرية.



ولفت إلى أن منطقة كريت بها نشاط زلزالي ويوميًا يتم تسجيل زلزال بها، موضحًا أن الزلزال ليس له علاقة بزلزال 12 أكتوبر 1992، ولكن البعض كتب المعلومة على موضوع التواصل الاجتماعي وحصل تريند في ذكرى زلزال 92، مشددًا أنه تم تسجيل تابعين حتى الآن ولكن بقوة أقل ودون أضرار ولم يتم الشعور بها.

قال الدكتور خالد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه يتوقع تكرار الزلازل الشهير الذي شهدته البلاد في 12 أكتوبر من عام 1992 خلال مدة زمنية لا تقل عن 75 إلى 100 عام.وقال "القاضي" في حواره عبر تطبيق زووم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن مصر ليست واقعة ضمن أحزمة الزلازل.وأضاف "ورغم ذلك عندنا مناطق فيها نشاط زلزالي من صغيرة إلى متوسطة ويتم رصده على مدار الساعة ومن أهمها منطقة السد العالي وخزان أسوان، والذي يتم متابعته من خلال شبكة متابعة مرتبطة بأجهزة حساسة ومستشعرات تقوم بتسجيل الزلازل".وأشار إلى أن مصر ليست ضمن الدول الواقعة في حزام الزلازل، مستطردًا لا يستطيع أحد أن يتنبأ بالتوقيت الدقيق لوقوع الزلازل".وفيما يتعلق بما يتم تداوله بشأن اختفاء مدينة الإسكندرية أشار إلى أن هذا مرتبط بالتغيرات المناخية وليس له علاقة بالهزات الأرضية أو الزلازل.