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الخميس.. مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عن طريق الفيديو

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الخميس القادم، مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو تزامنًا مع ختام الدورة الثامنة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.

يشمل المؤتمر الصحفي أهم فعاليات الدورة الثامنة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط والقرارات الصادرة عنها، والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

يشارك فى المؤتمر الدكتور علي محمد مفتاح الزيناتي وزير الصحة الليبى، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

الكلمات المفتاحية

وزير الصحة الليبي وزارة الصحة بوابة الفجر الفجر الصحة

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