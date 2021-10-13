الخميس.. مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية عن طريق الفيديو

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الخميس القادم، مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو تزامنًا مع ختام الدورة الثامنة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.





يشمل المؤتمر الصحفي أهم فعاليات الدورة الثامنة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط والقرارات الصادرة عنها، والإجابة على أسئلة الإعلاميين.



