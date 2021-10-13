الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأمراض رعدية (فيديو)

توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك استمرار لسقوط الأمطار على مدار الـ48 ساعة المقبلة من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية عند السلوم ومطروح والضبعة، ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة أو حركة الطرق ولن تكون رعدية.



وقال "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن البلاد شهدت منذ الأمس وحتى فجر اليوم سقوط أمطار رعدية مصاحبة بالبرق على القاهرة الكبرى وبعض محافظات الدلتا نتيجة تغير الكتلة الهوائية.



وأضاف أن الخريف هو فصل التقلبات الجوية وقد نشهد أربع فصول أحيانًا في يوم واحد نتيجة التغيرات الجوية الحادة والسريعة، متوقعًا أن تستمر فرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الحالي ولكنها من خفيفة إلى متوسطة.



وبسؤاله عن توقعاته لموسم الشتاء القادم خاصة بعد الأجواء الرعدية الممطرة التي شهدتها البلاد، أشار مدير مركز التنبؤات إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالموسم الشتوي القادم والذي سيبدأ في 22 من ديسمبر المقبل.