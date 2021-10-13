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برلمانية: تقسيم الطلاب إلى مجموعات يساعد على تقليل الكثافة في الفصول

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:39 ص
أمل عصفور
أمل عصفور
إيمان أسامة
قالت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن زيادة كثافة الطلاب في الفصول جرى حلها في بعض المحافظات بتقسيم الطلاب إلى مجموعات على فترات لتقليل الكثافة، مؤكدة أن التقسيم إذا تم بطريقة صحيحة هيقلل الكثافة.

وأضافت"عصفور" في تصريح لبوابة "الفجر"، أنه لابد من توعية الطلاب والمراقبة الشديدة سواء داخل الفصل أو أثناء تواجد الطلاب فى الفسحة او أثناء دخول وخروج الطلاب ويجب أن يتم تشديد الرقابة على السلوكيات خاصة للطلاب صغار السن حتى يصبح التباعد وإرتداء الكمامة جزء من سلوكياتهم.

وأوضحت عضو تعليم النواب، أن الوزارة اهتمت بتقسيم الطلاب لمجموعات لكى يمكن استيعابهم فى ظل الإجراءات الاحترازية وعلى الوزارة ممثلة في مديريات التعليم في كل المحافظات مراقبة تنفيذ الإجراءات الوقائية ودعم التوعية واتخاذ إجراءات شديدة مع المخالفين في المدارس، لافتة إلى أن التقييم يجب أن يكون بعد مرور عدة أسابيع من انتظام العملية التعليمية فى ظل انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

كثافة الفصول بوابة الفجر الفجر التعليم

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