أشرف زكي:" العمل النقابي تطوعي.. وسعيد بخدمه الناس

خلال استضافته ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر قائلا : "أنا لا أعيش إلا لخدمة الناس، وأستمتع كثيرًا بذلك، حيث إن العمل النقابي تطوعي دون أجر، مؤكدا أنه تعود على ذلك، ولا يجزع من المشكلات التي تحدث لأنه في النهاية اختياره وقراره.





كما كشف أشرف زكي، عن كواليس حياته الشخصية ، قائلًا إن لديه ابنتين، مايا، والتي وصفها بأهم مساعدي المخرجين في مصر، وأنه منحاز لها، ومريم التي تدرس بمرحلة الثانوية العامة الآن"

كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، عن كواليس عمله في النقابة معربا عن سعادته البالغة بمساعدة زملائه الفنانين، مشيرًا إلى أنه يشعر بالمتعة عندما يساعد أي شخص.وأضاف