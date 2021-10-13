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برلماني: الاهتمام بالحرف اليدوية يقلل الاستيراد ويوفر العملة الصعبة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:40 ص
جمال السعيد
جمال السعيد
إيمان أسامة
أشاد الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض تراثنا للحرف اليدوية، المستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجاري، والذي يعد أكبر معارض الحرف اليدوية والتراثية في مصر، مطالبًا بالتوسع في إقامة معارض للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

وقال"السعيد" في تصريح لبوابة "الفجر"، إن المعرض يعكس اهتمام الدولة بالحرف والمنتجات اليدوية والعمالة غير المنتظمة بجانب دعم الدولة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق.

وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب إلى أن المعرض يضم نحو 1500 عارض محلي، إضافة إلى أجنحة للمنتجات التراثية واليدوية من دول الإمارات والأردن والسودان، مؤكدًا أن الاهتمام بالحرف اليدوية يساهم في تقليل استيراد المنتجات من الخارج وبالتالي توفير العملة الصعبة بجانب فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية.

الكلمات المفتاحية

تراثنا للحرف اليدوية بوابة الفجر الفجر افتتاح الرئيس السيسى

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