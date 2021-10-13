برلماني: الاهتمام بالحرف اليدوية يقلل الاستيراد ويوفر العملة الصعبة

أشاد الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرض تراثنا للحرف اليدوية، المستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجاري، والذي يعد أكبر معارض الحرف اليدوية والتراثية في مصر، مطالبًا بالتوسع في إقامة معارض للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.





وقال"السعيد" في تصريح لبوابة "الفجر"، إن المعرض يعكس اهتمام الدولة بالحرف والمنتجات اليدوية والعمالة غير المنتظمة بجانب دعم الدولة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق.



