برشلونة يعود لسباق التعاقد مع هالاند

عاد برشلونة الإسباني إلى سباق التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الصيف المقبل.





وكان البارسا برئاسه خوان لابورتا يضع هالاند ضمن أبرز الأسماء المرشحة لارتداء تيشيرت الفريق خلال الميركاتو الماضي، الا أن الأزمة التي عاشها الفريق إقتصاديا منعته من ذلك مما ترتب عليها خروج الأرجنتيني ليونيل ميسي من الفريق.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة تلقى عروضًا عديدة من صناديق للاستثمار مستعدة لمساعدة النادي الكتالوني في تمويل صفقة هالاند.





وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لا يتعلق بصندوق استثماري واحد، لكن العملية خضعت للدراسة الدقيقة، واكتشف المستثمرون أن صفقة هالاند قد تكون مربحة في المستقبل القريب لبرشلونة.





وأوضحت أن الصفقة قد تمول بقيمة75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد هالاند، لكن لا تمكن الأزمة في الشرط الجزائي للاعب، بل في الراتب الذي سيحصل عليه المهاجم، والعمولات التي ستدفع لحسم الانتقال.





وذكرت "سبورت" بإمكان هالاند أن يختار بين عدة أندية، لكنه في برشلونة سيحصل على ميزة أن يصبح النجم الأول للفريق، عكس الوضع في باريس سان جيرمان أو ريال مدريد.





وقالت "سبورت" إن برشلونة بات مستعدًا لدخول السباق مرة أخرى على ضم هالاند، رغم إدراكهم صعوبة المهمة.



