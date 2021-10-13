الكشف عن موعد عودة الشناوي للمشاركة مع الأهلي

أكد مصدر مطلع فى جهاز الكرة بنادى الأهلى أن محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، سيخضع لفحص طبى فى الساعات المقبلة، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب أمس أمام ليبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.





وقال المصدر فى تصريحات خاصة: "حال التأكد من إصابة محمد الشناوى بشد فى العضلة الخلفية، سيغيب لفترة تصل إلى أسبوعين".





وأضاف: "محمد الشناوى تأكد غيابه عن خوض مواجهة الحرس الوطنى بطل النيجر، ولدينا ثقة فى الحارس الثانى على لطفى للظهور بشكل مميز".





يذكر أن محمد الشناوى قد تعرض للإصابة خلال لقاء ليبيا، وشارك بدلا منه محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك.



