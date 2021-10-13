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تطورات منصب المدرب العام في الزمالك

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تحدث مصدر مسئول في الزمالك عن تطورات الموقف بالنسبة للمدرب العام عقب رحيل أسامة نبيه في الفترة السابقة ورفض عودته على الرغم من الاعتذار الذي تقدم به المدرب إلى الإدارة.

وأوضح المصدر أنه هناك انقساما مستمرا حتى الآن، حيث يرغب حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء في عودة أسامة نبيه حتى الآن ويتمسك باستمراره في الوقت الذي يرفض فيه الثنائي حسين السيد وفاروق جعفر حتى الآن تواجد أسامة نبيه وتنتابهما حالة غضب بسبب تصرف المدرب في وقت سابق والهجوم على مجلس الإدارة.

وأفاد المصدر بأن باتريس كارتيرون أكد للإدارة البيضاء أن الأمر ليس ضروريا بالنسبة له ويمكنه الاستمرار بنفس تشكيل الجهاز الفني كما هو بدون وجود مدرب عام وهو ما جعل الإدارة غير متعجلة لحسم الملف حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن كارتيرون أكد لمجلس الإدارة أنه لا يفضل عودة مدرب عام جديد وإذا كان الأمر ضروري فالأفضل هو عودة أسامة نبيه.

وألمح المصدر أن عصام مرعي يعد من أقوى المرشحين للتواجد في حالة عدم عودة أسامة نبيه وتم التواصل معه من قبل أيضًا دون وجود شيء رسمي حتى الآن.

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