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كوتينيو مرشح للعودة إلى ليفربول

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني مرشح للعودة إلى ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يرغب في التخلص من كوتينيو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن ليفربول مهتم باستعادة نجمه البرازيلي في شهر يناير المقبل.

وألمح البرنامج الإسباني أن ليفربول لم يبرم سوى صفقة واحدة فقط في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لذلك قد يلجأ إلى ضم المزيد من اللاعبين في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن كوتينيو خاض مع ليفربول من 2013 إلى 2018 من إنتر ميلان الإيطالي قبل أن ينضم إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تبلغ قيمتها 40 مليونًا.

وأوضح البرنامج الإسباني أن برشلونة يعاني في الموسم الحالي من أزمة اقتصادية كبيرة لذلك يرغب في التخلص من عدة لاعبين من أجل تقليل فاتورة الرواتب.

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