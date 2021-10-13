عايده رياض: "أحلام هند وكامليا" علامة فارقة في مسيرتي الفنية





تحدثت الفنانة عايدة رياض عن فيلم هند وكاميليا، مشيرة إلى أنه يعد علامة فارقة في مسيرتها الفنية لانه يضم أساطير السينما، مثل نجلاء فتحي، وأحمد زكي، والمخرج الكبير محمد خان.وصرحت رياض، خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة، تقديم الإعلامية لميس الحديدي قائلة: محمد خان كان دوره مهم جدًا لأن السينما في الأساس هي سينما مخرج بالإضافة للورق والفنانين".كما تحدثت الفنانة عايده رياض عن تجربتها مع الفنانة نجلاء فتحي قائلة: إنسانة بسيطة جدًا وواثقة من نفسها محبة جدًا للناس، محستش بحاجة وقتها لأنها كانت محتضناني جدًا، نجلاء فتحي تستاهل لقب نجمة النجوم ممثلة عبقرية.وفي سياق آخر،تشارك الفنانة عايدة رياض في إحدي حكايات مسلسل" ورا كل باب" وهي حكاية " هدف نبيل " بطولة محمود البزاوي،صلاح عبد الله،ديانا هشام