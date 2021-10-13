غضب في الأهلي بسبب الشناوي

تسود حالة من الغضب الشديد على جهاز كرة القدم في الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق محمد الشناوي في مباراة ليبيا في الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.





وأبلغ محمد الشناوي جهاز كرة القدم في الأهلي بإصابته قبل خوض مباراة ليبيا في العضلة الخلفية وتعجب الجهاز الفني للأهلي من مشاركته في المباراة.





وأفاد مصدر في جهاز كرة القدم في الأهلي بأنهم يطالبوا اتحاد كرة القدم المصري بتوضيح بشأن مشاركة محمد الشناوي ولماذا تمت المغامرة بالحارس على الرغم من عدم جاهزيته بنسبة 100%.





وألمح المصدر أن المارد الأحمر لديه ارتباطات كثيرة ولا يوجد داعي للمغامرة بمشاركة لاعب مصاب.



