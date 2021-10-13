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نجم موناكو الفرنسي يدخل حسابات يوفنتوس الإيطالي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع لاعب جديد في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجاري.

نجم موناكو الفرنسي يدخل حسابات يوفنتوس الإيطالي
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن يوفنتوس يخطط للتضحية بلاعبين في خط الوسط لضم أوريلين تشواميني لاعب موناكو، في يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب الأول الذي يسعى يوفنتوس للتخلص منه سيكون آرون رامزي، الذي يرغب نيوكاسل في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي.

أما اللاعب الثاني سيكون ويستون ماكيني الذي فشل حتى الآن في إقناع المدرب ماسيميليانو أليجري، ويفكر يوفنتوس في وضع اللاعب الأمريكي ضمن صفقة تبادلية مع موناكو.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن قيمة تشواميني، تتراوح من 30 إلى 40 مليون يورو، واللاعب يحظى باهتمام نادي ريال مدريد ايضًا للتعاقد معه.

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