الزمالك يحسم موقف عبد الشافي من مباراة توسكر الكيني

حسم النادي الزمالك موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر من المشاركة في مباراة الفريق المقبلة ضد توسكر الكيني في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا





موقف عبد الشافي من مباراة توسكر الكيني

وأعلن النادي الزمالك جاهزية محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق للحاق بمباراة توسكر الكيني، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض في الركبة.





و خضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي منفصل وبات جاهزًا للمشاركة في المباراة.





ويعول كارتيرون الكثير على عبد الشافي لما يمتلكه اللاعب من سلاح الخبرات وهو ما يحتاجه بشدة في تلك المواجهة، ورغبة المدرب في الخروج بأفضل نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.





وستقام مباراة الزمالك وتوسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



