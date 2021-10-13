راموس يزف خبرا سعيدا لجماهير باريس

أصبح سيرجيو راموس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، جاهزًا للمشاركة مع الفريق الفرنسي للمرة الأولى، بعد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وأوضحت صحيفة لو باريزيان أن راموس، من الممكن أن يدخل قائمة الفريق في لقاء آنجيه، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الدوري الفرنسي.





وأشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من اللاعبين يغيبون عن صفوف باريس سان جيرمان، مثل ميسي، نيمار، دي ماريا، ماركينيوس، باريديس وكيلور نافاس، وذلك بسبب ارتباطهم مع منتخبات بلادهم بمباريات خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، في التصفيات المؤهلة للمونديال.





وأوضحت أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بإمكانه إشراك راموس وبيرنات، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة.





جدير بالذكر أن راموس لم يشارك في أي مباراة بقميص باريس سان جيرمان منذ انضمامه قادمًا من ريال مدريد، وذلك بسبب تعرضه لإصابة عضلية في الساق، بينما يغيب بيرنات منذ أكثر من عام كامل لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.



