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الزمالك يستقر على بيع بن شرقي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
يتجه نادي الزمالك، إلى الإطاحة بالمغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خارج أسوار النادي من خلال بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقرر جهاز الكرة في نادي الزمالك بيع مدة الـ6 أشهر المتبقية في عقد بن شرقي مع النادي، وذلك لتجنب رحيله بشكل مجاني.

وتلقى اللاعب عروض قطرية، وسعودية وإماراتية، لضمه خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود خلاف بين اللاعب وإدارة الزمالك في ملف تجديد عقده.

وتخشى إدارة نادي الزمالك، تكرار سيناريو فرجاني ساسي، الذي ماطل في ملف التجديد حتى انتهى عقده ليرحل عن القلعة البيضاء بالمجان.

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