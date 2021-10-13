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سترلينج يضع شرطا لتجديد عقده مع مانشستر سيتي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
وضع الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج، نجم نادي مانشستر سيتي، شرطًا من أجل بدء محادثات تجديد عقده مع السيتيزن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ستيرلينج مع مانشستر سيتي في صيف 2023، لكن اللاعب الإنجليزي فقد مكانه مؤخرًا في التشكيلة الأساسية للمدرب بيب جوارديولا.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن سترلينج يريد التأكد أولًا من عودته إلى حسابات جوارديولا، قبل بدء التفاوض على العقد الجديد مع مانشستر سيتي.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يراقب وضعية ستيرلينج داخل مانشستر سيتي، وينتظر فرصة الانقضاض على الصفقة في حالة فشل مفاوضات التجديد.

وأشارت الصحيفة، أن سترلينج بدأ 4 مباريات فقط هذا الموسم من أصل 11 خاضها الفريق الإنجليزي في مختلف البطولات.

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