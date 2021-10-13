بمكياج جريء.. غادة عبدالرازق تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة أنثوية جذابة، مرتدية فستان أسود “كتف وكتف” واعتمدت على تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها، ووضعت مكياجا جذابا جريء أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الجمهور.







يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، ومي سليم، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.