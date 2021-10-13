ميريهان حسين تفاجئ جمهورها بارتدائها الحجاب





شاركت الفنانة ميريهان حسين، متابعيها وجمهورها، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميريهان حسين بعباءة خليجية فضفاضة باللون الأسود، مزودة بأكمام طويلة وواسعة، وعلقت عليها، قائلة: "أخفي الهوى و مدامعي تبديه"، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين؛ كانت مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، الذي عُرضت في الساحل الشمالي بمسرح مارينا، شارك في بطولتها النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، ميريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي “كيمز” وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.