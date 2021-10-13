طرح البرومو النرويجي لكليب نوال الزغبي الجديد.. تعرف على التفاصيل

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - البرومو الترويجي لكليب الفنانة نوال الزغبي الجديد، عكس الطبيعة .



وكانت قد أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، عن موعد طرح كليب “ عكس الطبيعة ” عبر قناتها الرسمية يوتيوب.



وقالت الفنانة نوال الزغبي ، يمكنك يمكنكم مشاهدة كليب #عكس_الطبيعه على يوتيوب… غدا الساعة ٦ السادسة بتوقيت بيروت والساعة ٥ الخامسة بتوقيت القاهرة.





يذكر أن كليب “عليه ابتسامة” حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.