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طرح البرومو النرويجي لكليب نوال الزغبي الجديد.. تعرف على التفاصيل
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:02 ص
ولاء عبد الناصر
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام - البرومو الترويجي لكليب الفنانة نوال الزغبي الجديد، عكس الطبيعة .
وكانت قد أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، عن موعد طرح كليب “ عكس الطبيعة ” عبر قناتها الرسمية يوتيوب.
وقالت الفنانة نوال الزغبي ، يمكنك يمكنكم مشاهدة كليب #عكس_الطبيعه على يوتيوب… غدا الساعة ٦ السادسة بتوقيت بيروت والساعة ٥ الخامسة بتوقيت القاهرة.
يذكر أن كليب “عليه ابتسامة” حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.
وكانت قد أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، عن موعد طرح كليب “ عكس الطبيعة ” عبر قناتها الرسمية يوتيوب.
وقالت الفنانة نوال الزغبي ، يمكنك يمكنكم مشاهدة كليب #عكس_الطبيعه على يوتيوب… غدا الساعة ٦ السادسة بتوقيت بيروت والساعة ٥ الخامسة بتوقيت القاهرة.
يذكر أن كليب “عليه ابتسامة” حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.