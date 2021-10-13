روجينا توجه رسالة لزوجها أشرف زكي.. فماذا قالت؟

وجهت الفنانة روجينا، رسالة إلى زوجها الفنان أشرف زكي رجل، حيث قالت"رجل نبيل، وأشعر بالفخر عندما يقال إنه نقيب المهن التمثيلية".



وتابعت، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "هو رجل سند وأمان والله أعطاه صحة ووقتا وسرعة من أجل خدمة غيره، وأوقات أشفق عليه بسبب الضغوط التي يتعرض لها، لكنه يكون سعيدا عندما يقدم خدمة لغيره".



واختتمت: "الأمر لم يقتصر على النقابة فقط، ولكن الله سخره لخدمة الناس، وهو ربى كوادر كثيرة في الخدمة العامة من محبي الخير ويرغبون في تقديم خدمات لغيرهم، وأي مكان تولى مسئوليته، نوره".

