Advertisements
بهذه الطريقة.. لطيفة تحتفل بنجاح أغنيتها "الأستاذ"
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:13 ص
ولاء عبد الناصر
احتفلت الفنانة لطيفة بوصول أغنيتها الجديدة “الأستاذ”، إلى 5 مليون مشاهد، وذلك خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.
ونشرت لطيفة مقطع فيديو لأغنية “الأستاذ”، وعلقت عليها كاتبة: “فرحانة وسعيدة بحبكم و دعمكم ل #الاستاذ ٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب”.
يذكر أن أغنية "الأستاذ" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.
ونشرت لطيفة مقطع فيديو لأغنية “الأستاذ”، وعلقت عليها كاتبة: “فرحانة وسعيدة بحبكم و دعمكم ل #الاستاذ ٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب”.
يذكر أن أغنية "الأستاذ" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.