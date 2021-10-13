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بهذه الطريقة.. لطيفة تحتفل بنجاح أغنيتها "الأستاذ"

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:13 ص
لطيفة
لطيفة
ولاء عبد الناصر
احتفلت الفنانة لطيفة بوصول أغنيتها الجديدة “الأستاذ”، إلى 5 مليون مشاهد، وذلك خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.



ونشرت لطيفة مقطع فيديو لأغنية “الأستاذ”، وعلقت عليها كاتبة: “فرحانة وسعيدة بحبكم و دعمكم ل #الاستاذ ٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب”.



يذكر أن أغنية "الأستاذ" من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.

الكلمات المفتاحية

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