مايا دياب تستعرض جمالها ورشاقتها.. والجمهور يتفاعل

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها، وجمهورها صور جديدة لها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وتألقت مايا دياب بفستان طويل باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، واعتمدت على مكياج جرئ أظهر جمال ملامحها، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.





يذكر أن أحدث كليبات مايا دياب، مع محمود الليثي الديو الغنائي "حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا باللهجة المصرية.



