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عامر حسين يرد على احتمالية تأجيل لقاء القمة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات أن أندية الدوري كان واجبا عليها أن تتعرف على كافة ارتباطات الموسم الجديد والضغوط التي ستتعرض لها قبل انطلاق الدوري.

وقال عامر حسين عبر برنامج البريمو بقناة ten إن الرابطة تنتظر موعد بطولة العالم للأندية والتي لم يحسمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد.

وأشار إلى أن الأدوار النهائية للبطولات الأفريقية ستشهد عدم إقامة أي مباريات للفرق المشاركة قاريا.

وأكد أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الثالثة للدوري في موعدها المحدد وبانتظار فقط موافقة الأمن على إقامة هذه المباراة في الجولة الثالثة.. 

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