صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى إجراء تشيلسي محادثات مع ريال مدريد بشأن عودة النجم البلجيكي إيدين هازارد من جديد إلى صفوف البلوز، إلا أن الميرنجي يرغب في إقحام ريس جيمس في الصفقة.





ويثق رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، بأن هازارد بإمكانه أن يصبح أحد أفضل لاعبي أوروبا حال عودته من حديد لصفوف البلوز.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية أن بين الناديين قد بدأت بالفعل المحادثات بدأت بالفعل وأن هازارد حريص على إتمام ذلك الانتقال.





ويرغب تشيلسي بدفع 35 مليون إسترليني لاستعادة نجمه من جديد، ويرى ريال مدريد في ذلك فرصة جيدة للتخلص من اللاعب البلجيكي الذي عانى من الإصابات الواحدة تلو الأخرى منذ وصوله إلى الفريق الملكي، إلا أن الملكي يرغب في الحصول على خدمات جيمس أيضًا كجزء من الصفقة.



