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يوفنتوس يطلب صفقة من ريال مدريد

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، في الظفر بخدمات لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب المعلومات الواردة بموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أليجري يسعي للظفر بخدمات الإسباني داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، في يناير المقبل".

ويسعي اليوفي لإتمام العديد من الصفقة التبادلية مع ريال مدريد تتضمن ضم سيبايوس مقابل نقل الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط السيدة العجوز، إلى "سانتياجو برنابيو".

ولم يشارك سيبايوس في أي لقاء مع الميرنجي خلال الموسم الجاري، وذلك بعد تعرض لإصابة في دورة الألعاب الأولمبية بالصيف الماضي.

وأشار الموقع الإيطالي إن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، كان يحلم بالتعاقد مع رابيو عندما كان يعمل مع إيفرتون في الموسم الماضي.

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