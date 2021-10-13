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الزمالك يحدد خليفة بن شرقي.. ويفاوض أبو جبل للتجديد

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:21 ص
بوابة الفجر
احمد عصام

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك حدد اللاعب الليبي مؤيد اللافي من أجل تعويض المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق حال رحيله عن منصبه.

وأشار فاروق عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن الزمالك متمسك بالتجديد لبن شرقي وفي حالة عدم التجديد بنهاية الموسم الجديد سيتم التفاوض مع اللافي.

وأوضح أن هناك مفاوضات لتجديد عقد الحارس محمد ابو جبل عقب رحلة كينيا بعد مباراة توسكر الكيني بدوري أبطال إفريقيا.

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