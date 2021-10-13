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طبيب المنتخب السابق يكشف مفاجأة عن غياب الشناوي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 04:41 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
أكد الدكتور طارق سليمان طبيب المنتخب الوطني الأسبق أن اللاعب هو الأجدر بتحديد موقفه من جاهزيته لخوض أي مباراة.

وأشار طبيب المنتخب الأسبق عبر برنامج البريمو بقناة ten إلى أن الحارس محمد الشناوي كان عليه أن يخطر الجهاز الفني للمنتخب حال شكواه من أي إصابة قبل لقاء ليبيا بتصفيات كأس العالم.

وأكد أنه بحكم خبرته يشعر بأن الشناوي لم يكن سليما قبل المباراة ضد ليبيا وهو الأمر الذي أدى لإصابته مرة أخرى.

وأوضح أن إصابة الشناوي تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية وسيغيب لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٦ أسابيع وهو ما سيحسمه موقف اللاعب نفسه.

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