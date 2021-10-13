Advertisements

بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل الكلاسيكو

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:00 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
قالت السلطات المحلية إن بوسع برشلونة اللعب أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، بعد أن رفعت القيود المفروضة على عدد المشجعين المسموح بحضورهم المباريات في ملعب كامب نو بسبب جائحة كوفيد-19.

وأعلنت السلطات في كاتالونيا اليوم الثلاثاء، أن الملاعب الرياضية خارج القاعات يمكنها استضافة جماهير بسعة كاملة في خطوة رحب بها نادي برشلونة.

وقال النادي في بيان على تويتر: "برشلونة يشكر جميع الجهود ويثني على قرار السلطات الذي يسمح لنا عملياً باستئناف الحياة الطبيعية".

ولم يكن بوسع برشلونة اللعب أمام جماهير كبيرة منذ توقف كرة القدم في بادئ الأمر في مارس (آذار) 2020 بسبب الجائحة.

وسيكون بوسع 99354 مشجعاً مشاهدة فريق المدرب رونالد كومان أمام ضيفه فالنسيا يوم الأحد، بينما ستقام مباراة القمة أمام الغريم ريال مدريد في كامب نو في 24 أكتوبر (تشرين الأول).

أخبار تهمك

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

منذ أقل من نصف ساعة

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

منذ حوالي 9 ساعات

رونالدو يواصل تألقه مع المنتخب البرتغالي ويحطم الأرقام القياسية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. لجنة التخطيط بالأهلي تطالب برحيل موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

منذ أقل من ساعتين

بهاتريك الليلة.. رونالدو ينفرد بإحصائية جديدة في مسيرته مع البرتغال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 14 ساعة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحدد خليفة بن شرقي.. ويفاوض أبو جبل للتجديد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستقر على بيع بن شرقي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 7 دقيقة

طبيب المنتخب السابق يكشف مفاجأة عن غياب الشناوي

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

منذ ساعتين و 38 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

05:39 ص

عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

04:23 ص

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

03:30 ص

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

05:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements