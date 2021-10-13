أجريت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.

وقررت رابطة الأندية بعد مشاوراتها إقامة الدوري الممتاز في نسخته لموسم 2021-2022، بنظام الدوري المعتاد بمشاركة 18 ناديا من دورين.





وجاء جدول مباريات الأهلي في الدور الأول للدوري المصري الممتاز كالتالي:‏

الأسبوع الأول: الإسماعيلي × الأهلي. ‏

الأسبوع الثاني: الأهلي × البنك الأهلي.

الأسبوع الثالث: الزمالك × الأهلي. ‏

الأسبوع الرابع: الأهلي × المقاولون العرب. ‏

الأسبوع الخامس: غزل المحلة × الأهلي. ‏

الأسبوع السادس: الأهلي × سموحة.

الأسبوع السابع: فيوتشر اف سي × الأهلي. ‏

الأسبوع الثامن: الأهلي × بيراميدز اف سي.

الأسبوع التاسع: الجونة × الأهلي. ‏

الأسبوع العاشر: الأهلي × مصر المقاصة.

الأسبوع الحادي عشر: فاركو × الأهلي. ‏

الأسبوع الثاني عشر: الأهلي × الاتحاد السكندري.

الأسبوع الثالث عشر: المصري × الأهلي. ‏

الأسبوع الرابع عشر: الأهلي × الشرقية للدخان. ‏

الأسبوع الخامس عشر: إنبي × الأهلي. ‏

الأسبوع السادس عشر: الأهلي × طلائع الجيش. ‏

الأسبوع السابع عشر: سيراميكا × الأهلي. ‏



