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جدول مباريات الأهلي في الدور الأول

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:19 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
أجريت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.
وقررت رابطة الأندية بعد مشاوراتها إقامة الدوري الممتاز في نسخته لموسم 2021-2022، بنظام الدوري المعتاد بمشاركة 18 ناديا من دورين.

وجاء جدول مباريات الأهلي في الدور الأول للدوري المصري الممتاز كالتالي:‏
الأسبوع الأول: الإسماعيلي × الأهلي. ‏
الأسبوع الثاني: الأهلي × البنك الأهلي.
الأسبوع الثالث: الزمالك × الأهلي. ‏
الأسبوع الرابع: الأهلي × المقاولون العرب. ‏
الأسبوع الخامس: غزل المحلة × الأهلي. ‏
الأسبوع السادس: الأهلي × سموحة.
الأسبوع السابع: فيوتشر اف سي × الأهلي. ‏
الأسبوع الثامن: الأهلي × بيراميدز اف سي.
الأسبوع التاسع: الجونة × الأهلي. ‏
الأسبوع العاشر: الأهلي × مصر المقاصة.
الأسبوع الحادي عشر: فاركو × الأهلي. ‏
الأسبوع الثاني عشر: الأهلي × الاتحاد السكندري.
الأسبوع الثالث عشر: المصري × الأهلي. ‏
الأسبوع الرابع عشر: الأهلي × الشرقية للدخان. ‏
الأسبوع الخامس عشر: إنبي × الأهلي. ‏
الأسبوع السادس عشر: الأهلي × طلائع الجيش. ‏
الأسبوع السابع عشر: سيراميكا × الأهلي. ‏

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