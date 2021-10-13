Advertisements
جدول مباريات الأهلي في الدور الأول
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:19 ص
محمد الدمتناوي
أجريت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022.
وقررت رابطة الأندية بعد مشاوراتها إقامة الدوري الممتاز في نسخته لموسم 2021-2022، بنظام الدوري المعتاد بمشاركة 18 ناديا من دورين.
وجاء جدول مباريات الأهلي في الدور الأول للدوري المصري الممتاز كالتالي:
الأسبوع الأول: الإسماعيلي × الأهلي.
الأسبوع الثاني: الأهلي × البنك الأهلي.
الأسبوع الثالث: الزمالك × الأهلي.
الأسبوع الرابع: الأهلي × المقاولون العرب.
الأسبوع الخامس: غزل المحلة × الأهلي.
الأسبوع السادس: الأهلي × سموحة.
الأسبوع السابع: فيوتشر اف سي × الأهلي.
الأسبوع الثامن: الأهلي × بيراميدز اف سي.
الأسبوع التاسع: الجونة × الأهلي.
الأسبوع العاشر: الأهلي × مصر المقاصة.
الأسبوع الحادي عشر: فاركو × الأهلي.
الأسبوع الثاني عشر: الأهلي × الاتحاد السكندري.
الأسبوع الثالث عشر: المصري × الأهلي.
الأسبوع الرابع عشر: الأهلي × الشرقية للدخان.
الأسبوع الخامس عشر: إنبي × الأهلي.
الأسبوع السادس عشر: الأهلي × طلائع الجيش.
الأسبوع السابع عشر: سيراميكا × الأهلي.