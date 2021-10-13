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برشلونة يتلقي ضربة موجعة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
أعلن اتحاد أوروغواي لكرة القدم، عن إصابة مدافع برشلونة رونالد أراوخو في عضلات الفخذ الخلفية ليغيب عن مواجهة البرازيل بتصفيات كأس العالم بعد غد الخميس.

واستبدل أراوخو (22 عاماً) في الشوط الثاني خلال الخسارة 0-3 من الأرجنتين وأظهرت الفحوص أمس الإثنين، وجود مشكلة بالعضلات الخلفية.

وتحتل أوروغواي المركز الرابع، الذي يضمن التأهل المباشر للنهائيات في قطر، متقدمة بنقطة واحدة على كولومبيا مع تبقي سبع جولات.

وسيعود أراوخو إلى ناديه برشلونة لتقييم حالته قبل خوض سلسلة من المباريات القوية تشمل مواجهة ضيفيه فالنسيا وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.

وسيشكل غياب أراوخو ضربة لبرشلونة المتعثر هذا الموسم تحت قيادة المدرب رونالد كومان، إذ يحتل المركز التاسع في الدوري ويتذيل مجموعته دون رصيد في دوري الأبطال.

لكن برشلونة نال دفعة بعودة المهاجمين عثمان ديمبلي وسيرجيو أغويرو للتدريبات بعد غياب طويل للإصابة في انتظار حصولهما على تصريح طبي للعب.

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