تعرف على مدة غياب محمد الشناوي.. صدمة للأهلي

أعلن النادي الأهلي المصري، غياب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الشناوي، فترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.





وقال طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبوعبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن محمد الشناوي أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب المصري ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏





وكان الشناوي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب المصري أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت أمس الإثنين، في ليبيا، في الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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وعقب وصول بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوص طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وكشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏



