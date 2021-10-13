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تعرف على مدة غياب محمد الشناوي.. صدمة للأهلي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
أعلن النادي الأهلي المصري، غياب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الشناوي، فترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 أسابيع.

وقال طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبوعبلة في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن محمد الشناوي أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب المصري ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.‏

وكان الشناوي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة المنتخب المصري أمام نظيره ‏الليبي التي أقيمت أمس الإثنين، في ليبيا، في الجولة الرابعة للمجموعة ‏السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وعقب وصول بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة خضع محمد الشناوي لفحوص طبية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وكشفت عن تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة ‏الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للعودة من جديد ‏للمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية.‏

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