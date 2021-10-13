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رابطة الأندية تحسم الجدل حول أزمة التغييرات في الموسم الجديد

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:20 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حسمت رابطة الأندية المصرية الجدل، بشأن التغييرات التي يجريها كل فريق خلال المباريات في الموسم المقبل.

وأعلنت الرابطة الإبقاء على التغييرات الخمسة لكل فريق فى مباريات الموسم الجديد، ورفضت اقتراح العودة للتغييرات الثلاثة كما حدث فى دورى الممتاز "ب" في الموسم الحالي.

وأقيم أمس الثلاثاء، سحب قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022 بحضور مندوبي الأندية والمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة.

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