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موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الليجا الإسبانية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق الكرة الإسبانية مباراة برشلونة وفالنسيا في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني
من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وفالنسيا يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب الكامب نو معقل برشلونة وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف برشلونة وفالنسيا في جدول الدوري الاسباني
يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة من 7 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة ويطمح البرسا في مصالحة جماهيره والفوز بالمباراة من أجل مواصلة مشواره نحو لقب الليجا في الموسم الحالي.

في حين يحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 12 نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين ويسعى فالنسيا للتأهل إلى أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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