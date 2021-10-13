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موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
أسفرت قرعة الموسم الجديد لبطولة الدورى 2022/2021 عن خوض مباراة الأهلى والزمالك فى الجولة الثالثة.

وكانت رابطة الأندية قد قررت فى وقت لاحق إقامة الدوري فى الموسم الجديد بشكله الطبيعى، بحيث يكون من مجموعة واحدة ومن دورين، بعد الأخذ برأى أغلبية الأندية.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري يوم 25 أكتوبر الجارى.

وجاء جدول مباريات الأهلي في الدور الأول للدوري المصري الممتاز كالتالي:‏
الأسبوع الأول: الإسماعيلي × الأهلي. ‏
الأسبوع الثاني: الأهلي × البنك الأهلي.
الأسبوع الثالث: الزمالك × الأهلي. ‏
الأسبوع الرابع: الأهلي × المقاولون العرب. ‏
الأسبوع الخامس: غزل المحلة × الأهلي. ‏
الأسبوع السادس: الأهلي × سموحة.
الأسبوع السابع: فيوتشر اف سي × الأهلي. ‏
الأسبوع الثامن: الأهلي × بيراميدز اف سي.
الأسبوع التاسع: الجونة × الأهلي. ‏
الأسبوع العاشر: الأهلي × مصر المقاصة.
الأسبوع الحادي عشر: فاركو × الأهلي. ‏
الأسبوع الثاني عشر: الأهلي × الاتحاد السكندري.
الأسبوع الثالث عشر: المصري × الأهلي. ‏
الأسبوع الرابع عشر: الأهلي × الشرقية للدخان. ‏
الأسبوع الخامس عشر: إنبي × الأهلي. ‏
الأسبوع السادس عشر: الأهلي × طلائع الجيش. ‏
الأسبوع السابع عشر: سيراميكا × الأهلي. ‏


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