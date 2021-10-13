مدافع ليفركوزن يأمل في العودة للمنتخب الألماني

أعرب جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن عن أمله في العودة قريبا لصفوف المنتخب الألماني.





ولم يشارك تاه مع الماكينات الألمانية منذ الخسارة المذلة على يد إسبانيا بنصف دستة أهداف في نوفمبر الماضي بدوري الأمم الأوروبي.





وانضم تاه لصفوف منتخب ألمانيا تحت قيادة المدرب السابق يواخيم لوف، ثلاث مرات منذ ذلك الحين، لكن دون أن يشارك في المباريات.





ولم ينضم تاه لصفوف منتخب بلاده تحت قيادة المدرب الجديد هانزي فليك، لكنه لم ييأس من إمكانية العودة للساحة الدولية.





وقال تاه صاحب الـ13 مباراة دولية اليوم الثلاثاء "بالتأكيد أريد الانضمام كما أنني انتمي للفريق، أركز على أدائي ، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله".





وظهر تاه بشكل جيد هذا الموسم مع ليفركوزن الذي يقتسم صدارة البوندسليجا مع بايرن ميونخ ، قبل مباراتهما معا يوم الأحد.





وتقدم تاه بالتهنئة للمنتخب الألماني بعد تأهله لمونديال قطر 2022 عبر الفوز 4 /صفر على مقدونيا الشمالية أمس الاثنين، وقال "بالتأكيد فخور للغاية بالفريق".



