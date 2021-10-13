مواجهات الموسم الجديد بالدوري HD

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، عن نقل مواجهات الموسم الجديد من مباريات الدورى لأول مرة بجودة HD مع استخدام 10 كاميرات.





وأفتتح دياب حديثه خلال مراسم قرعة الموسم الجديد 2022/2021 لبطولة الدورى، بتوجيه الشكر لكل أعضاء الرابطة، على مدار 20 يوما لم يكن لنا أى هدف سوى مصلحة الأندية.





بجانب أنه وجه الشكر لمجموعة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصرى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.





وأضاف "لا توجد كرة قدم بدون جمهور وكلنا نلحم بعودة الجماهير للمدرجات، وبالاتفاق مع وزارة الداخلية والسلطات سنختبر عودة الجماهير بحد أدنى 2000 مشجع في كل مباراة، وسيتم تقسيمهم لـ 1000 مشجع لكل فريق".





وكانت رابطة الأندية المصرية قررت فى وقت سابق إقامة بطولة الدورى فى الموسم المقبل بشكله الطبيعى، بحيث يكون من مجموعة واحدة ومن دورين، بعد الأخذ برأى أغلبية الأندية.





وتنطلق مسابقة الدورى يوم 25 أكتوبر الجارى، بمواجهات ستسفر عنها قرعة الدورى، والتى ستحدد ترتيب المباريات لجميع فرق المسابقة.



