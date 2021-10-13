Advertisements

مباراة الأهلي والزمالك بالدور الأول قبل التوقف الدولي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشفت قرعة الدوري المصري الممتاز، التي أجريت ظهر أمس الثلاثاء، عن وقوع الأهلي في مواجهة الزمالك، بالجولة الثالثة من المسابقة في الموسم الجديد.

وأوضحت تقارير صحفية أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الدور الأول، قد يتم إقامتها قبل التوقف الدولي، في شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره بيراميدز في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، كما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في الجولة 11.

فيما يلتقي الأهلي بنظيره المصري في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، كما يقابل الزمالك نظيره الإسماعيلي في الجولة الرابعة.

وشهد حفل القرعة، حضور نجوم الكرة المصرية، علي أبو جريشة وحمادة صدقي ومحمود أبو رجيلة ومحمد فضل وأحمد عبد الله وشريف عبد الفضيل وسيد معوض وحسام غالي.

بالإضافة إلى أحمد الكاس وطه إسماعيل وعبد الظاهر السقا وغيرهم من النجوم، بجانب المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات، وأحمد شوبير وهاني حتحوت.

أخبار تهمك

تفاصيل انحراف قطار عن سكته في مترو واشنطن بأمريكا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

منذ 35 دقيقة

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مدة غياب محمد الشناوي.. صدمة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مباراة الأهلي والزمالك بالدور الأول قبل التوقف الدولي

منذ ساعة الا ربع

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

منذ حوالي 12 ساعة

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 16 ساعة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

ضبط مستريح الدقهلية استولى على 13 مليون من أهالي قرية شربين

منذ أقل من ساعتين

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول

منذ ساعتين و 15 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:53 ص

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

08:23 ص

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

08:39 ص

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

02:53 م

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

05:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements