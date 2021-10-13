مباراة الأهلي والزمالك بالدور الأول قبل التوقف الدولي

كشفت قرعة الدوري المصري الممتاز، التي أجريت ظهر أمس الثلاثاء، عن وقوع الأهلي في مواجهة الزمالك، بالجولة الثالثة من المسابقة في الموسم الجديد.





وأوضحت تقارير صحفية أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الدور الأول، قد يتم إقامتها قبل التوقف الدولي، في شهر نوفمبر المقبل.





ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره بيراميدز في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، كما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز في الجولة 11.





فيما يلتقي الأهلي بنظيره المصري في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، كما يقابل الزمالك نظيره الإسماعيلي في الجولة الرابعة.





وشهد حفل القرعة، حضور نجوم الكرة المصرية، علي أبو جريشة وحمادة صدقي ومحمود أبو رجيلة ومحمد فضل وأحمد عبد الله وشريف عبد الفضيل وسيد معوض وحسام غالي.





بالإضافة إلى أحمد الكاس وطه إسماعيل وعبد الظاهر السقا وغيرهم من النجوم، بجانب المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات، وأحمد شوبير وهاني حتحوت.



