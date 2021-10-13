عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

أفادت قناة العربية الإخبارية، في خبر عاجل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت فتح حدودها أمام الكنديين ممن تلقوا لقاح كورونا بداية من نوفمبر المقبل.





كانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت قيودًا على سفر الكنديين إليها، وكان من المفترض أن تنتهي هذه القيود في 21 يونيو الماضي، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مددتها أكثر من مرة.



