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صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:39 ص
بوابة الفجر
أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء، أن مدافعه رفائيل فاران سيغيب لفترة بعد إصابته في أعلى الفخذ خلال اللعب مع منتخب بلاده فرنسا.

واستبدل فاران البالغ عمره 28 عاماً في الشوط الأول من نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا، وتوجت فرنسا باللقب بعد الفوز 2-1.

وأكمل قلب الدفاع صفقة انتقال بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني إلى يونايتد من ريال مدريد هذا الصيف، وخاض خمس مباريات في الدوري الممتاز مع يونايتد هذا الموسم.

ويتعافى هاري مغواير شريك فاران في مركز قلب الدفاع من إصابة في ربلة الساق غاب بسببها عن آخر مباراتين لفريقه قبل الفترة الدولية، وكذلك عن مواجهات إنجلترا في تصفيات كأس العالم هذا الشهر.

ويعود يونايتد لمنافسات الدوري الممتاز السبت المقبل، أمام ليستر سيتي.

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