Advertisements

جيلبرتو: منتخب مصر يملك فرصة كبيرة للتأهل للمونديال

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد جيلبرتو لاعب النادي الأهلي، ومنتخب أنجولا السابق، إن المنتخب المصري لديه فرصة كبيرة في الصعود لكأس العالم تحت قيادة المدرب المخضرم كارلوس كيروش. 

وقال جيلبرتو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن مصر ستهزم أنجولا في الجولة القادمة بتصفيات المونديال، خاصة بعد خروج أنجولا من المنافسة بشكل رسمي.

وحول مقارنته بعلى معلول نجم النادي الأهلي قال، إن لا يمكن المقارنة بينه وبين علي معلول لاعب القلعة الحمراء الحالي، مشيرا إلى أن اللاعب التونسي يمتلك إمكانيات مميزة للغاية.

وشدد يجب على إدارة الأهلي الاستمرار على بيتسو موسيماني مدربا للفريق خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

تعرف على مدة غياب محمد الشناوي.. صدمة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل انحراف قطار عن سكته في مترو واشنطن بأمريكا

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

منذ حوالي 12 ساعة

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

منذ 33 دقيقة

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ضبط مستريح الدقهلية استولى على 13 مليون من أهالي قرية شربين

منذ ساعة و نصف

مباراة الأهلي والزمالك بالدور الأول قبل التوقف الدولي

منذ 43 دقيقة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:53 ص

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

08:23 ص

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

02:53 م

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

08:39 ص

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

05:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements