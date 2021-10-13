جيلبرتو: منتخب مصر يملك فرصة كبيرة للتأهل للمونديال

أكد جيلبرتو لاعب النادي الأهلي، ومنتخب أنجولا السابق، إن المنتخب المصري لديه فرصة كبيرة في الصعود لكأس العالم تحت قيادة المدرب المخضرم كارلوس كيروش.





وقال جيلبرتو في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن مصر ستهزم أنجولا في الجولة القادمة بتصفيات المونديال، خاصة بعد خروج أنجولا من المنافسة بشكل رسمي.





وحول مقارنته بعلى معلول نجم النادي الأهلي قال، إن لا يمكن المقارنة بينه وبين علي معلول لاعب القلعة الحمراء الحالي، مشيرا إلى أن اللاعب التونسي يمتلك إمكانيات مميزة للغاية.





وشدد يجب على إدارة الأهلي الاستمرار على بيتسو موسيماني مدربا للفريق خلال الفترة المقبلة.



