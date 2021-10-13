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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 13/10/2021 فى جمهورية مصر العربية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة طقس اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من أكتوبر 2021، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن يشهد طقس اليوم الأربعاء، استمرار  الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

طقس اليوم الأربعاء

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ليلا، يسودها طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع وجود فرص لسقوط الأمطار.

حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار

وأضافت: "يشهد طقس اليوم فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية بمطروح والسلوم والضبعة على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة".

درجات الحرارة اليوم

القاهرة   31   21
الإسكندرية   28   20 
مطروح   27   18

سوهاج   37   22 
قنا        39   23 
أسوان   41   27 
شبين الكوم   21   31
 طنطا   21   30
 
  دمنهور   20   30
 
الإسكندرية   20   28
 
بلطيم   21   30

مطروح   18   27
 
  السلوم   19   28
 
  سيوة   17   31
 
  قنا   23   39
 
الأقصر   24   39
 
أسوان   27   41
 

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