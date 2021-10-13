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شاهد رقصة محمد رمضان مع مضيفة طائرته الخاصة

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:21 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان من الفنانين المثيرين للجدل دوما، منذ أن لمع نجمه على الساحة الفنية، حيث ظهر في العديد من المواقف التي نالت انتقاد وهجوم الكثيرين من النقاد وزملاء الوسط والجمهور.

محمد رمضان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور للنجم محمد رمضان على طائرته الخاصة رفقة مضيفتين، ما أحدث جدلا كبيراً، حيث ربطها البعض بواقعة الطيار "أبو اليسر".

محمد رمضان يرقص مع المضيفتين

وشارك محمد رمضان فيديو له على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام"، يظهر فيه رفقة مضيفتين ويرقص معهما، على طائرته الخاصة التي أقلته إلى "الجونة" يوم أمس.

إطلالة محمد رمضان

وظهر محمد رمضان وهو مبتسم يرتدي نظارته السوداء وبملابس تجمع بين اللونين الأبيض والأسمر، ويتمايل مع إحدى نغمات الأغاني التي يؤديها، وسط فرح كبير من مضيفتين أمسك بيد إحاهما.

محمد رمضان يشارك فيديو به وصلة رقص

وكتب محمد رمضان في تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر "إنستجرام" ويجمع بينه وبين المضيفتين، على أنغام "يا حبيبي": "المضيفة الفرفوشة رزق"، ليلقى سيلا من التعليقات.

يوميات محمد رمضان

واعتاد محمد رمضان مشاركة يومياته الخاصة على حساباته الرسمية عبر "تويتر" و"إنستجرام" و"فيس بوك"، والتي تتعرض للكثير من الانتقادات، رغم قاعدته الجماهيرية الكبيرة.

مشاركة محمد رمضان في "فيلم فير"

ومن المقرر أن يشارك محمد رمضان بمهرجان "فيلم فير" الشرق الأوسط، مع نجوم بوليوود، وفنانين باكستانيين، في ليلةٍ تجمع الكثير من المشاهير، أواخر أكتوبر الجاري.

أزمة محمد رمضان والطيار

وتعرض محمد رمضان لهجوم كبير عقب ظهور أزمة الطيار أبو اليسر الذي فصل من عمله بسبب ظهوره داخل الكابينة، والذي توفى قبل أيام من إعلان حصوله على التعويض من رمضان الذي تسبب في إنهاء عمله.



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