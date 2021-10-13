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طقس الكويت.. حار نهارا ومعتدل ورطب ليلا

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:14 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاربعاء الموافق 13-10-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الكويت 
 
يسود طقس حار نهارًا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة فى وقت لاحق.

وليلًا معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 08 - 20 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

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