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طقس اليوم في البحرين معتدل نهارا ودرجة الحرارة 34

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاربعاء الموافق 13-10-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع، اليوم الاربعاء، في مملكة البحرين سيكون رطبا ولكنه معتدل خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية شرقية وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة العظمى 34  درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

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