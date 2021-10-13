في ظل تقلبات الطقس.. الكهرباء توجه نصائح مهمة للمواطنين

تساقطت الأمطار وحدث تقلبات في الطقس خلال اليومين الماضيين، مما جعل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يوجه نصائح مهمة للمواطنين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتعامل مع مهمات الكهرباء في ظل التقلبات الجوية والأمطار التي تعرض لها البلاد، ومن النصائح ما يلي:





5 نصائح مهمة للتعامل مع مهمات الكهرباء





1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

2- ابتعد تماما عن الأسلاك الكهربائية المكشوفة.

3- اتصل سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- ابتعد تماما عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.



