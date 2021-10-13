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أسعار الذهب في مصر وعالميًا صباح اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:38 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
تعتد أسعار الذهب من الموضوعات المهمة لشريحة كبيرة من النسيج الاجتماعي المصري والعالمي، وذلك للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها هذا المعدن الثمين.

أسعار الذهب

ويبحث الكثيرون عن أسعار الذهب في مصر بالتحديد، حيث يعتبر من الأشياء الرئيسية والتي لا غعنى عنها للمقبلين على الزواج والارتباط، حيث أنه معدن نفيس.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في السطور التالية:

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا نتيجة إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية أثرت بالسلب على سوق الذهب الذي ارتفع عالميا بنحو 5 دولارات، عقب صدور تقرير الريد بوك والخاص بالمبيعات على أساس سنوى.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في مصر كاستجابة طبيعية ورد فعل للبيانات الاقتصادية الأمريكية ليسجل ارتفاعا بنحو 2 جنيه للجرام، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21. 772 جنيه.

أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الأربعاء

أسعار الذهب عيار 21 تتراوح بين 770 وحتى 772 جنيها.
أسعار الذهب عيار 24 تتراوح بين 880 و882 جنيها.
أسعار الذهب عيار 18 من 660 إلى 662 جنيها.

وتضاف إلى تلك الأسعار قيمة المصنعية غير الثابتة، والتي تختلف من محل إلى آخر، والتي تتفاوت بين الـ7 والـ10%، بينما سجل سعر صرف الجنيه الذهب 6160 جنيها ووصل ببعض الأماكن لـ6176.

أسعار الذهب عالميا صباح اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الذهب صباح اليوم ارتفاعا عقب صدور مؤشر الريد بوك الأمريكى، يوم أمس الثلاثاء، والذي سجل 14.8%، وصدور مؤشر فرص العمل الأمريكى وسحجل توفير الاقتصاد الامريطى لنحو 10.439 مليون فرصة عمل منخفضا عن توقعات الخبراء بأنه سيضيف 10.925 مليون فرصة عمل.

أسعار الذهب والدولار

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا، إلى 1768.27 دولار للأوقية بزيادة قدرها 0.82% كما سجل مؤشر الدولار زيادة بنسبة 0.13%، مقتربا من أعلى مستوى له في عام، رغم أن علاقتهما عكسية ولكن مخاوف تقليص الدعم الاقتصادى حافظت على ارتفاع الدولار .

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